دبي الخيرية تنظم فعالية «طرود الخير» لدعم الأشقاء في غزة

في إطار الزيارات الميدانية التي تنفذها المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية لعملية الفارس الشهم 3، زارت البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأمريكي (IMC) المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين، حيث استلمت «البعثة» ثلاث سيارات إسعاف مخصصة لنقل الجرحى وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

إلى ذلك نظمت جمعية دبي الخيرية، فعالية «طرود الخير»، التي تهدف إلى تعبئة وتجهيز آلاف الطرود الغذائية والأسرية والطبية، لإرسالها بشكل عاجل إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في حرم جامعة زايد - فرع دبي، إقبالاً وتفاعلاً مجتمعياً ملفتاً، حيث توافد أكثر من (600) متطوع من مختلف فئات المجتمع . وقد افتتح الفعالية كل من المهندس «عادل السويدي» عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بالجمعية ، وخالد العلماء عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام بالجمعية، اللذين قاما بتفقد سير العمل وأثنيا على الروح التطوعية العالية والحس الإنساني الذي أظهره المشاركون.

ونجح المتطوعون في تعبئة وتغليف ما مجموعه (2500) طرد إغاثي متكامل شملت مستلزمات غذائية أساسية، وحاجات أسرية ضرورية، ومواد طبية وإسعافات أولية، تمهيداً لشحنها وإيصالها إلى قطاع غزة لدعم صمود أهالينا هناك وتخفيف معاناتهم.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية: «تأتي فعالية طرود الخير استجابة سريعة لنداء الواجب الإنساني، وهي تعكس القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا، وتأتي ضمن رسالتنا الإنسانية ومسؤوليتنا الوطنية لدعم الأشقاء في غزة والذين يمرون بظروف تتطلب تضافر جهود الجميع لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وسبق للجمعية أن شاركت بفاعلية في عملية (الفارس الشهم 3) عبر إرسال عدد كبير من الطرود الغذائية الإغاثية. ونوجه شكرنا لجامعة زايد وكافة المشاركين».

وأضاف : « نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن، ونؤمن بأن دعم الأشقاء في هذه الظروف الصعبة يعكس روح التضامن التي تتميز بها دولتنا الإمارات تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة، ويعزز مكانتها دولة رائدة في العمل الإنساني، وكرمز عالمي للعطاء والخير».