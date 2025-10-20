الإمارات تبحث التعاون البرلماني مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس وفد مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (غرولاك)، برئاسة روجيو إدواردز، رئيس المجموعة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

أكد الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة «غرولاك» في أعمال وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيداً بمساعيها في دعم الحوار البرلماني، وتنسيق المواقف حيال القضايا الدولية المشتركة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المجالات الحيوية خصوصاً الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

كما استعرض الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عامة، والقضية الفلسطينية خصوصاً، مسلطاً الضوء على جهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، وبناء المؤسسات والمدارس والمستشفيات في غزة، ودعم الجهود الدولية في تعزيز السلام في المنطقة.

وعبر رئيس مجموعة «غرولاك» عن تطلعه إلى توقيع اتفاقية تعاون مع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تنسيق المواقف وتوسيع مجالات التعاون البرلماني.

كما دعا رابندر بارمرسار، نائب رئيس المجموعة، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى المشاركة في الاجتماعات الدورية لمجموعة «غرولاك»، بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس لجنة الصداقة الأرجنتينية – الإماراتية، أحد أعضاء المجموعة، بجهود دولة الإمارات في دعم مسار السلام في الشرق الأوسط في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات وتعزيز المسار الدبلوماسي لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية استمرار التعاون البرلماني بما يحقق الرؤى والأهداف المشتركة، ويواكب تطور العلاقات في مختلف المجالات الحيوية بين دولة الإمارات ودول مجموعة «غرولاك».