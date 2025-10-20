الإمارات تشارك باجتماع إسكاني في القاهرة

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي انطلقت أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر ثلاثة أيام، تمهيداً لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس المقرر عقده بعد غدٍ. يمثل الدولة في الاجتماع المهندس سلطان محمد العرياني مدير إدارة طلبات الإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويبحث الاجتماع عدداً من الملفات المحورية، أبرزها إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات، والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التحضير لمؤتمر الإسكان العربي المقبل، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية.