رئيس الدولة ونائباه يهنئون باتريك هيرميني بفوزه في انتخابات الرئاسة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور باتريك هيرميني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيساً لجمهورية سيشل.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، في وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق رايلا أودينغا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الدكتور باتريك هيرميني. كما بعث سموهما برقيتي تعزية إلى الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا.