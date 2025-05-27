حمدان بن محمد: علاقتنا مع عُمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في العاصمة العُمانية مسقط، أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللسلطنة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار بقيادة جلالته.

وتم استعراض العلاقات الثنائية، وما تشهده من تطور إيجابي مستمر على كل المسارات، وذلك في ضوء الروابط الأخوية والتاريخية، التي تجمع الشعبين الإماراتي والعماني، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الداعمة لتوجهات التنمية الشاملة في البلدين، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية.

كما التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان الشقيقة، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، وذلك في إطار الزيارة، التي يقوم بها سموه للسلطنة.

كما شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس في مسقط، بحضور السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي المزدهر بين البلدين الشقيقين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عُمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان. كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة مسقط، وشهدنا توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي. نفخر بالعلاقات القوية التي تجمعنا مع الأشقاء في عُمان، ونتطلع لتعزيزها على كافة الصعُد لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين... علاقتنا مع عُمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأهلها الكرام الطيبين».