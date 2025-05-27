سعود بن صقر يحضر حفل استقبال قمة «كوالالمبور» في ماليزيا

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة استضافة بلاده قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا «الآسيان»، إلى جانب القمة الثلاثية التي تجمع مجلس التعاون، و«الآسيان»، وجمهورية الصين الشعبية.

وتبادل سموه مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بدول رابطة «الآسيان»، والصين.

حضر حفل الاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وخليل محمد شريف فولاذي عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار والدكتور مبارك سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا وعبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.