رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ولي عهد السعودية تضمنت دعوة لمشاركة الإمارات في «إكسبو الرياض 2030»

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لمشاركة دولة الإمارات في معرض إكسبو الرياض 2030، والمقرر عقده خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 وحتى 31 مارس 2031، تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل».

وام شخبوط بن نهيان خلال تسلم الرسالة من سلطان العنقري

تسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، خلال استقباله السفير سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وسام

وام خليفة المرر خلال تسليم الوسام إلى فيصل ترمذي

إلى ذلك، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.

حرص

وقام معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بتسليم الوسام إلى السفير، خلال استقباله في مكتب وزارة الخارجية في أبوظبي، وأكد معاليه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية باكستان الإسلامية في كل المجالات.

وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، مثمناً مساهمته في توطيد هذه العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، كما أعرب عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، عبّر ترمذي عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على كل الصعد، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

كما أعرب السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.