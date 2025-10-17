«الوطني» يشارك باجتماعات الاتحاد الدولي

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 151 للاتحاد، والدورة 216 للمجلس الحاكم، التي ستعقد في مقر الاتحاد بمدينة جنيف السويسرية، من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التمسك بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات».

ويضم وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماعات، سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، والدكتور مروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ووفق جدول الأعمال سيتم انتخاب رئيس الجمعية للدورة الحالية، واستعراض تقارير نشاط رئيسة الاتحاد، واللجنة التنفيذية، والأمين العام، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ ومناقشة الموضوع العام.