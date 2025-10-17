«الأعلى للأمومة والطفولة» يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أوساكا اليابانية

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، إلى مقر الجامعة في مدينة أوساكا اليابانية، حيث اطلعت على مجموعة من البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية والمجتمعية التي تحتضنها الجامعة، باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في اليابان وآسيا، ومن الجامعات المصنفة عالمياً، وتضم نخبة من العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز دولية مرموقة، من بينها جائزة نوبل.
وعقب الطاولة المستديرة، قامت الريم بنت عبدالله الفلاسي بجولة في مرافق الجامعة المختلفة، تفقدت خلالها مركز الابتكارات الطبية والأبحاث العلمية، ومستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا الذي يضم العديد من الأقسام الطبية المتخصصة.
وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تعزيز الشراكات الدولية في القطاع الأكاديمي، باعتباره يمثل ركيزة أساسية لدعم المبادرات الوطنية في دولة الإمارات في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى حرص المجلس على تبادل الخبرات مع المؤسسات اليابانية الرائدة، خاصة فيما يتعلق بالأمومة والطفولة المبكرة والأسرة والتعليم.