صقر غباش يبحث وسفير قيرغيزستان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمان سالييف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة في مقر المجلس في أبوظبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في ظل التنامي الذي تشهده هذه العلاقات في مختلف القطاعات التجارية والسياسية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التعليم، والاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان قيرغيزستان بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشار معالي صقر غباش إلى عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1996، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.

كما قدم التهنئة لجمهورية قيرغيزستان بمناسبة افتتاح الأكاديمية الإسلامية في مدينة توكموك بتاريخ 16 سبتمبر 2025، والتي جرى تنفيذها في إطار المبادرات التنموية والإنسانية لدولة الإمارات، والهادفة إلى تعزيز التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، ونشر القيم الإسلامية النبيلة، وترسيخ مبادئ التسامح والحوار الثقافي.

وأكد أمان سالييف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ولا سيما العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل الزيارات البرلمانية بين الجانبين وتبادل اللقاءات بين لجان الصداقة البرلمانية لدورها المهم في تطوير العلاقات القائمة إلى مجالات أوسع.