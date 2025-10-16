إماراتية تفوز بمقعد في «تنفيذي لاتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادي»

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال العمل الصحفي على المستوى الدولي، مع فوز جمعية الصحفيين الإماراتية بمقعد في المكتب التنفيذي لاتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادي، عبر الإعلامية ريم البريكي، عضو مجلس إدارة الجمعية.

واختارت الجمعية العمومية للاتحاد، خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للصحفيين، القيادة الجديدة للاتحاد للفترة من 2025 إلى 2028، حيث تم انتخاب الإندونيسية ناني أفريدا رئيسة للاتحاد، وتجديد الثقة في سالم بن حمد الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، نائباً للرئيس للمرة الثانية.

وشهدت الانتخابات حضوراً عربياً مميزاً، إذ فاز أربعة من الصحفيين العرب بمقاعد تنفيذية بارزة، هم: ريم البريكي من دولة الإمارات، ورشا الإبراهيم من مملكة البحرين، وعاهد فِراوْنَة من دولة فلسطين، إلى جانب سالم بن حمد الجهوري من سلطنة عُمان.

وأعربت ريم البريكي عن شكرها العميق لجميع النقابات والجمعيات الصحفية التي صوتت لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة أمام العالم.

وأضافت أن هذا الإنجاز جاء ثمرة المشاركة الفاعلة لجمعية الصحفيين الإماراتية خلال السنوات الماضية في المحافل الإقليمية والدولية، ودعمها المستمر لقضايا الصحافة والصحفيين في مختلف دول العالم.