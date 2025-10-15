مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل قيادة الحوار الدولي لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات تواصل مساهمتها الفاعلة في قيادة الحوار الدولي وتعزيز التعاون بين الحكومات لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية، بما يرفع جودة حياة المجتمعات ويرسّخ الازدهار والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى. وقال سموه : "ناقشنا خلال اللقاء سُبل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في كافة المجالات، والقضايا التي ترسم مسار التنمية العالمية".

