«المجلس العالمي للتسامح» يشارك في فعاليات أسبوع جنيف للسلام

شارك أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في الاجتماع الاستشاري حول الحلول المحلية للتعايش السلمي، الذي عقد أمس في قصر الأمم بمدينة جنيف، ونظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جنيف للسلام.

وأكّد الجروان في كلمته خلال الاجتماع أنّ تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون بجهود دولية فقط، بل يجب أن ينطلق من الداخل، من المجتمعات المحلية نفسها، عبر المدارس والبيوت ومبادرات الشباب والقيادات المحلية، ومن خلال القدرة على إدارة الاختلافات بروح من الاحترام والتفاهم.

وأشار إلى أنّ المجلس العالمي للتسامح والسلام يعمل اليوم في أكثر من 100 دولة، من خلال الشراكات مع البرلمانات والجامعات والمؤسسات الثقافية، لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وتمكين الفئات المحلية بالتعليم والحوار والعمل البرلماني المشترك.

وتطرّق الجروان إلى التحديات الراهنة في مناطق النزاع، موضحاً أن الوضع الإنساني في غزة رغم وقف الحرب لا يزال مأساوياً وغيرها من المناطق حول العالم.

وأكد أن هذه المآسي تحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لحماية الإنسان وإعادة الأمل والكرامة إليه.

وشدّد على أن السلام الحقيقي يبدأ من التعليم الذي يغرس الاحترام، ومن القيادات التي تختار الحوار لا الانقسام، ومن المجتمعات التي تحتضن التنوع وتعتبره مصدر قوة لا تهديداً.

وأعرب الجروان عن استعداد المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسائر الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الهادفة إلى حماية اللاجئين وتمكين المجتمعات المحلية وبناء ثقافة سلام عابرة للحدود والأديان.