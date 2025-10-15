رئيس «الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير غواتيمالا

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، خورخي رافايل أرشيلا رويز، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، كالطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول.

وأكد صقر غباش أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية غواتيمالا، تشهد نمواً وتطوراً، وبما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لافتاً إلى أن العلاقات البرلمانية تمثل داعماً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأكد خورخي رافايل أرشيلا رويز، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خصوصاً الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والابتكار والطاقة المتجددة، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات البرلمانية بين البلدين، ومؤكداً أهمية تبادل الزيارات في تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود.

حضر اللقاء الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.