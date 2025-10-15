لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الآسيوية تبحث تعزيز علاقات التعاون مع أوزبكستان

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الآسيوية، برئاسة محمد عيسى الكشف، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقد أمس مع لجنة الصداقة البرلمانية الأوزبكية - الإماراتية، برئاسة كوبول تورسونوف، رئيس اللجنة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد محمد الكشف خلال الاجتماع عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي تشهد تطوراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي وحكومتي البلدين، وحرص الجانبين على ترسيخ التعاون، والبناء عليها بما يخدم مصالح البلدين.