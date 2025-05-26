الإمارات تشارك في القمة العالمية للهيدروجين 2025 بهولندا

أكدت الإمارات حضورها الفاعل على الساحة العالمية للطاقة النظيفة، من خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في القمة العالمية للهيدروجين 2025، التي استضافتها مدينة روتردام في مملكة هولندا أمس،.

وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في تقنيات الهيدروجين. وشاركت الوزارة في الجلسة الرئيسة للقمة تحت عنوان: «تعزيز إنتاج الهيدروجين المتجدد وخفض التكاليف»، حيث استعرضت تجربة الإمارات في تطوير «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وفق جدول زمني واضح وطموح.

كما شاركت الدولة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التجارة الدولية للهيدروجين «IHTF»، الذي يجمع كبار المسؤولين وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين لتنسيق السياسات العالمية، وتطوير سلاسل التوريد، وإنشاء ممرات تجارية عابرة للحدود للهيدروجين النظيف.

وضمن الجناح الألماني المشارك في القمة، شاركت الوزارة في جلسة حوارية بعنوان «التعاون في مجال الطاقة مع دول الخليج»، حيث تم تسليط الضوء على فرص التكامل الخليجي الأوروبي في مشاريع الهيدروجين وربط الأسواق عبر ممرات الطاقة النظيفة.

وتجسد هذه المشاركة التزام الإمارات بدعم التحول العالمي نحو مصادر طاقة مستدامة، وترسيخ دورها الريادي في دفع أجندة الهيدروجين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في مستقبل الطاقة العالمي.