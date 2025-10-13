ضمن عملية "الفارس الشهم 3.. " تجهيز "سفينة الإمارات الإنسانية" دعماً لأهالي غزة

بدأت، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، أعمال تجهيز "سفينة الإمارات الإنسانية" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي قطاع غزة.

ويجري تجهيز السفينة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه السفينة ضمن الجسر الإنساني الإماراتي المتواصل إلى قطاع غزة، وتجسد التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير مقومات الحياة الكريمة له.

وتجسد عملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.