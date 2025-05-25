حمدان بن محمد يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان غداً

يقوم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً (الاثنين) بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة، يلتقي خلالها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، ويجري مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي ضمن مختلف المجالات التنموية في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يرافق سموّه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يتقدّمه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما يضم الوفد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، ومعالي المهندس سلطان سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي العالمية.