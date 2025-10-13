محمد بن زايد يعزي تميم بن حمد في وفاة دبلوماسيين قطريين

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عدد من الدبلوماسيين من الوفد القطري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، وخالص تعازيها في وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، إثر حادث السير المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، وإلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.