عملية «التبادل» اليوم.. وقمة شرم الشيخ تضع آخر لمسات وقف الحرب

يصادف، اليوم، مرور عامين على إعلان الإمارات إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة»، التي شكلت باكورة الجهود الإماراتية المتواصلة لإغاثة الأشقاء المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وقادت الإمارات، طوال سنتين، تحركات ومساعي دبلوماسية حثيثة، من أجل إنهاء الحرب، وتوفير المساعدات العاجلة دون عوائق. إلى ذلك، تستعد شرم الشيخ، اليوم، لاستضافة قمة دولية بشأن مستقبل غزة، تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، بحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 20 دولة.

ومع اقتراب مهلة الـ72 ساعة لتبادل الرهائن والمعتقلين من نهايتها، كشفت مصادر أن «حماس» ستسلم الرهائن الإسرائيليين الأحياء، وعددهم 20، صباح اليوم إلى الصليب الأحمر في 3 مواقع بغزة، كما سيتم تسليم أكبر عدد ممكن من جثامين الرهائن المتوفين. ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين بمجرد تأكيد وصول الرهائن، وفق ما أكده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.