جولة ميدانية ناجحة لـ«دبي الخيرية» في أفريقيا

اختتم وفد جمعية دبي الخيرية برئاسة أحمد السويدي، المدير للتنفيذي، مهمة عمل ميدانية ناجحة، استغرقت أسبوعين في غربي القارة الأفريقية، شملت ثلاث دول، هي: بنين، وبوركينا فاسو، وغانا. وقد ركزت المهمة على التقييم المباشر والمفصَّل للمشاريع التنموية والإنسانية التي تم تنفيذها، أو الجاري العمل عليها، بتمويل من المحسنين وسفراء الخير.

وخلال الزيارة، التقى الوفد مع الشركاء المحليين الموثوقين للجمعية والسفارات والقنصليات الإماراتية في تلك الدول، لمناقشة آليات العمل، وتطوير التعاون، لضمان استدامة المشاريع، وسيرها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، كما استمعوا إلى آراء ومقترحات المستفيدين، لتوفير مقومات حياتهم الأساسية من تعليم وصحة ومأوى.

وقال السويدي: «تأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الجمعية الرامية إلى المتابعة الدقيقة لمشاريعها الخارجية، والتأكد من أنها تحقق أهدافها المنشودة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة آلاف الأشخاص.

وتفقدنا الميداني يؤكد لنا أن عطاء المحسنين الكرام يمثل القوة الدافعة وراء التغيير الإيجابي الذي نسعى لتحقيقه حول العالم، ونتعهد بمواصلة جهودنا لتوسيع نطاق عملنا الخيري والإنساني في القارة الأفريقية، وغيرها من المناطق الأكثر حاجة». وأضاف: «لقد كانت نتائج التقييم تبعث على الفخر، حيث لمسنا بأيدينا الأثر العميق لإسهامات المحسنين على الأرض.

وشاهدنا كيف تحولت المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمدارس التي تم بناؤها إلى منارات للعبادة والتعليم لأجيال المستقبل، وكيف تسهم آبار المياه المحفورة في إنهاء معاناة الآلاف من شح المياه، وكيف توفر دور الأيتام الرعاية الشاملة لفلذات الأكباد».

وتابع: «إن تقاريرنا التفصيلية المستخلصة من هذه الجولة، ستكون المرتكز الأساسي لتطوير خططنا المستقبلية، بما يضمن التحول من المساعدات الإغاثية الموسمية إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة».