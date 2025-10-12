المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح فهد الصباح «وسام الإنتربول»

منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت «وسام الإنتربول من الطبقة العليا»، والذي قدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة، بحضور فالدسي أوركيزا، أمينها العام، وذلك تقديراً لدور دولة الكويت وجهودها في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز التعاون الأمني الدولي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمقر الأمانة العامة لـ«الإنتربول» بمدينة ليون الفرنسية، وكان في استقباله اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

ناقش الجانبان خلال الزيارة التي تعكس قوة الشراكة بين دولة الكويت والإنتربول خصوصاً على صعيد تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات العابرة للحدود قضايا الأمن الدولي والابتكار في إنفاذ القانون وحماية الفئات الهشّة والجرائم المالية، بما يعزز مواءمة الجهود الوطنية مع أدوات الإنتربول التشغيلية، وقواعد بياناته.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن الزيارة تعكس أولوية دولة الكويت بمجالات التعاون الشرطي الدولي عالمياً.