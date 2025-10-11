محمد بن زايد يهنئ سردار محمدوف بمرور 30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتركمانستان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان الصديقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى راتو نايكاما لالابالافو رئيس جمهورية فيجي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى راتو نايكاما لالابالافو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى سيتيفيني رابوكا رئيس وزراء جمهورية فيجي.