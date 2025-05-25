سلطان النيادي: شراكتنا المتنامية مع اليابان نموذج من أجل مستقبل الإنسانية

استقبل جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ورائد الفضاء الإماراتي، في زيارة خاصة أضاءت على إنجازات الدولة في مجال استكشاف الفضاء، وأبرزت التزامها الراسخ بدفع عجلة التقدّم الجماعي، وتمكين الأفراد من خلال البحث العلمي والابتكار، وتفعيل دور الشباب.

وكان في استقبال معاليه شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا».

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «لقد كان من دواعي سروري زيارة جناح دولة الإمارات هنا في أوساكا، ومشاهدة كيف يتم سرد قصة دولتنا على الساحة العالمية بطريقة ملهمة».

وأضاف: «تبرز منطقة «مستكشفي الفضاء» وتجربة «لقاء الحالمين المنجزين» إيمان دولة الإمارات العميق بقدرات أبنائها، ففي غضون سنوات قليلة فقط، انتقلنا من طموح الاستكشاف إلى تحقيق الإنجاز في مجال الفضاء. وشراكتنا المتنامية مع اليابان تمثل نموذجاً رائعاً لما يمكن أن تحققه الرؤية المشتركة من أجل مستقبل الإنسانية».

وخلال الزيارة اطلع معالي الدكتور النيادي على التجربة التفاعلية متعددة الحواس، التي يقدمها جناح دولة الإمارات، والتي تروي قصة الدولة بمضامينها الإنسانية العميقة وتحولاتها الاستثنائية القائمة على قيم أصيلة متجذرة.

وتسرد التجربة إنجازات رواد حقيقيين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الدولة، بمن فيهم مستكشفو الفضاء، ومحفزو الرعاية الصحية وأمناء الاستدامة، لتتوج التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان «الإرث المنسوج»، والذي يستعرض رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

وشكل قسم «مستكشفي الفضاء» إحدى أبرز محطات الجولة، حيث يسلط الضوء على معالي الدكتور سلطان النيادي باعتباره أحد «الحالمين المنجزين»، الذين يحتفي بهم الجناح. ويكرم هذا القسم نماذج إماراتية تركت بصمة ملموسة على المستوى العالمي.

وقد أضفى حضور معاليه في الجناح طابعاً شخصياً وعمقاً إنسانياً على التجربة، مما أتاح للزوار فرصة التواصل المباشر مع إحدى الشخصيات الملهمة، التي تتجسد من خلالها رسالة الجناح وقيمه.

شارك إلى جانب معاليه في الزيارة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.

وفي إطار الزيارة ألقى معالي الدكتور سلطان النيادي كلمة خلال فعالية خاصة نظمت داخل جناح دولة الإمارات. وتحدث معاليه أمام حشد ضم أطفالاً وعائلات وزواراً من مختلف أنحاء العالم، مستعرضاً تجربته خلال مهمته، التي استمرت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية،.

ضمن البعثة 69. وشارك معاليه الحضور رؤى حول تفاصيل الحياة اليومية في المدار، والتجارب العلمية التي أجريت خلال المهمة، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية في دفع عجلة البحث العلمي في مجال استكشاف الفضاء. كما شارك معاليه في جلسة تفاعلية للإجابة عن أسئلة الحضور، ما أضفى طابعاً حيوياً ومباشراً على اللقاء.

وجاءت زيارة الدكتور النيادي أيضاً وعلق شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، قائلاً: «تشرفنا باستقبال معالي الدكتور سلطان النيادي في جناح دولة الإمارات.

إن قصته الملهمة تجسد القيم والطموحات، التي ترسم ملامح الحضور العالمي لدولتنا. وقد أضفى حضوره الشخصي بعداً عميقاً على رسالتنا في تمكين الإنسان، وخلق لحظة تواصل مؤثرة لكل من زار الجناح».