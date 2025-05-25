عبدالعزيز النعيمي يطلق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025

ويشير «تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025»، إلى نمو ملحوظ في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والإنشاءات.
ويؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة عجمان للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويستعرض التقرير توجه الإمارة نحو تبني حلول المدن الذكية، واستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال.
كما يتطرق إلى جهود تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة. ويسلط كذلك الضوء على نهج الإمارة في بناء شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية. ويشير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار.
كما يتناول التقرير العلاقات التجارية المتنامية مع مختلف دول العالم، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة عجمان كمركز تجاري ولوجستي مهم. ويؤكد التقرير أن خطط التنمية في الإمارة تسترشد برؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتحسين جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة وريادة الأعمال. وتتضمن الرؤية أهدافاً طموحة تتعلق بالاستدامة البيئية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية الشاملة.