دوائر حكومة عجمان تعزز تعاونها مع مدينة تشونغتشينغ

بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وقعت دائرة الميناء والجمارك بعجمان، مذكرة تفاهم مع مكتب الميناء واللوجستيات لحكومة بلدية تشونغتشينغ الصينية، وذلك بهدف تنمية وتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية بين الجانبين. تم توقيع المذكرة في إطار فعاليات مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار.

جرت مراسم التوقيع في مدينة تشونغتشينغ، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، ومعالي حسين الحمادي، سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.

والشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. من جانبه، قال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة:

«إن هذا التعاون، يمثل إطاراً لتبادل الخبرات العملية، مع واحدة من أكبر المدن الاقتصادية في الصين». كذلك وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع لجنة بلدية تشونغتشينغ للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة البلدية في تشونغتشينغ، بهدف تبادل الخبرات.

وقع مذكرة التفاهم سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وتو تشينغ يونغ، نائب المدير العام لاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في مدينة تشونغتشينغ، وتشانغ يونغ، مدير عام لجنة التجارة البلدية في تشونغتشينغ.

من جانب آخر، أكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، أن مشاركة الغرفة في أعمال المؤتمر، تأتي في إطار حرص الإمارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الصيني.