حاكم عجمان: علاقات أخوية عميقة بين الإمارات والسعودية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الديوان الأميري، أمس، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وبحث صاحب السمو حاكم عجمان، مع سفير المملكة العربية السعودية خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وأكد سموه، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تزداد رسوخاً بتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، مشيداً بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وبما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة، من نهضة حضارية شاملة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.