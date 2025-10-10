محمد بن زايد يهنئ بوتين بمناسبة يوم ميلاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم ميلاده، معرباً سموه عن صادق الأمنيات له بموفور الصحة والسعادة ومواصلة العمل من أجل تقدم روسيا وازدهار شعبها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده، وصادق الأمنيات له بموفور الصحة والسعادة ومواصلة العمل من أجل تقدم روسيا وازدهار شعبها».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى يويري كاغوتا موسيفيني. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روبينا نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا.