الإمارات تقدم 1000 سلة غذائية للأيتام والنازحين في الساحل الغربي لليمن

قدمت دولة الإمارات سلالاً غذائية لـ«1000» أسرة من شريحة الأيتام والنازحين بمديريات الساحل الغربي باليمن، وأشرف على تقديم المساعدات الهلال الأحمر الإماراتي، الذي لعب دوراً رئيسياً في تنظيم العمليات اللوجستية وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المستهدفة، لمساعدتها في مواجهة التحديات المعيشية والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات الإنسانية إلى تحسين ظروف الحياة للنازحين والمحتاجين في اليمن، في ظل الأوضاع الصعبة في البلاد التي تتطلب مزيداً من الدعم والمساعدة.