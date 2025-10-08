الإمارات تسلم مطلوبين للسلطات البلجيكية

سلمت وزارة الداخلية مطلوبين دوليين للسلطات البلجيكية، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول".

ويواجه المطلوبان اللذان يعدان من أبرز المطلوبين في بلجيكا، تهم الإتجار بالمخدرات عبر الحدود وتشكيل عصابة خطيرة، وتهم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمهما، تأكيداً على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.