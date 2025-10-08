نائب رئيس الأركان يبحث مع رئيس الأركان الكويتي ونائبه تعزيز التعاون العسكري



قام اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

كان في استقبال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن خالد درج الشريعان، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، واللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.

ورافق اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان خلال زيارته - التي بحث خلالها مع رئيس الأركان الكويتي ونائبه تعزيز التعاون العسكري - الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في مواجهة التحديات الإقليمية.