رئيس تشاد يثمن دعم الإمارات السخي ومبادراتها التنموية لبلاده

استقبل محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا، راشد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، يرافقه وفد شركة GSU الإماراتية، برئاسة علي الشمري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك عقب افتتاح مشروع محطة نور تشاد للطاقة الشمسية.

ونقل السفير الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التشادي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية تشاد السفير تحياته إلى سموهم، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وأشاد محمد إتنو بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، وبما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً تقديره الكبير للدعم السخي والمبادرات التنموية التي تقدمها دولة الإمارات لبلاده، والتي كان لها أثر ملموس في دعم جهود الحكومة التشادية لتحقيق التنمية والاستقرار.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ضمن الخطط الوطنية للتنمية، مشيداً في هذا السياق بجهود الشركة المنفذة لمشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاواط، التي أنجزت المشروع في وقت قياسي وبمعايير عالية الجودة، ما سيسهم في تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وتلبية احتياجات العاصمة أنجمينا من الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشار الرئيس التشادي كذلك إلى تطلعه لنجاح تنظيم منتدى الخطة الوطنية للتنمية (Chad Connection 2030) المقرر انعقاده في أبوظبي في نوفمبر المقبل، مؤكداً ثقته في أن هذا الحدث سيمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودافعاً جديداً لمسيرة التعاون المثمر القائم بين تشاد ودولة الإمارات في مختلف المجالات.

من جهته، أكد السفير الشامسي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع تشاد بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز جسور التواصل بين شعبي البلدين.