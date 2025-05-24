عمار النعيمي يشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏

واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ.

إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏

تُمثّل مذكرات التفاهم مع بلدية تشونغتشينغ محطة محورية في دعم تنفيذ «رؤية عجمان 2030»، التي ترتكز على إرساء نموذج تنموي متوازن ومتكامل.

حضر المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي.

ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، وتضمن عروضاً تقديمية حول الفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر تأتي ترسيخاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تحقيق ازدهار الإمارة ورفاهيتها، وجعلها من أفضل مدن العالم، في جاذبية العيش والاستثمار وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.