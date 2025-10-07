الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع نيبال، إثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وأحدثت أضراراً جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة نيبال وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.

ولقي أكثر من 70 شخصاً في نيبال والمناطق الجبلية المجاورة في الهند حتفهم، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة التي بدأت مطلع الأسبوع، إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المنطقة. وأفادت وكالة برس تراست أوف إنديا، نقلاً عن مسؤول عسكري، بأن 52 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في مناطق مختلفة بشرقي نيبال، حيث تجاوز منسوب المياه في ثمانية أنهار مستويات الخطر. وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، بأن عدد القتلى في ولاية البنغال الغربية الهندية، الواقعة شرقي البلاد، والتي تقع على الحدود مع نيبال، قد ارتفع إلى 24 شخصاً، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في محطة التلال السياحية الهندية الشهيرة دارجيلينج، حيث أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، بأن العديد من الأشخاص لا يزالون مفقودين، وأنه من المرجح زيادة عدد الضحايا. وقالت رئيسة وزراء البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، في منشور على منصة إكس، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار جسرين حديديين، وإلحاق أضرار بعدة طرق، ونصحت السياح بالبقاء في أماكنهم لحين إجلائهم بأمان. وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في منشور على منصة إكس، إنه يتم مراقبة الوضع في دارجيلينج والمناطق المحيطة عن كثب، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين.

على جانب آخر من الكوكب، تشكل الإعصار بريسيلا في المحيط الهادئ، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، مع تأثير أمطار غزيرة ورياح عاتية على المناطق الساحلية. وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لبريسيلا بلغت 75 ميلاً في الساعة، وأن العاصفة كانت تقع على بعد حوالي 290 ميلاً إلى الجنوب والجنوب الغربي من كابو كورينتس. وكانت تتجه نحو الشمال والشمال الغربي بسرعة 3 أميال في الساعة. ويقول المركز، إن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، تؤثر في المناطق الساحلية في جنوب غربي المكسيك، مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة. وتؤثر الأمواج العالية الناتجة عن بريسيلا، في أجزاء من الساحل في المنطقة، وستصل إلى بعض المناطق الساحلية في غربي ووسط المكسيك وجنوبي باها كاليفورنيا.

وصدرت نشرة مراقبة عاصفة مدارية لجزء من ساحل جنوب غربي المكسيك، من بونتا سان تيلمو إلى بونتا ميتا، مع احتمال حدوث ظروف عاصفة مدارية في المنطقة. وكان من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 15 سنتيمتراً في مناطق من ولايات جيريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو. وأصبحت عاصفة أخرى بعيدة عن المكسيك في المحيط الهادئ، وهي أوكتاف، إعصاراً، دون توقع وصوله إلى اليابسة، ودون تفعيل أي مراقبة أو تحذيرات ساحلية. وبلغت أعلى سرعة لرياح الإعصار حوالي 80 ميلاً في الساعة، وقال مركز الأعاصير، إنه من المتوقع أن يضعف تدريجياً.