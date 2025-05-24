«الوطني الاتحادي» و«الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية» يبحثان التعاون البرلماني

استقبل الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بدبي أمس، عبدالقادر أمين أونن نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية في مجلس الأمة الكبير بالجمهورية التركية.

وجرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية. حضر اللقاء أحمد مير هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، وماجد محمد المزروعي، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ولطف الله كوكطاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة.

ورحّب الدكتور طارق الطاير بالوفد التركي، وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا.