نهيان بن مبارك يستقبل وفداً برلمانياً متعدد الأحزاب من الهند

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً متميزاً في التعاون البنّاء والتفاهم المتبادل، مدعومةً برؤية قيادية مشتركة نحو التنمية المستدامة والسلام العالمي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس في مجلس معاليه في أبوظبي، وفداً برلمانياً متعدد الأحزاب من جمهورية الهند برئاسة الدكتور شريكانت إكناث شيندي، عضو البرلمان .

وضم الوفد ثمانية من أعضاء البرلمان يمثلون طيفاً من الأحزاب السياسية الهندية، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متنوعة، لا سيما على المستوى البرلماني والثقافي. وأعرب معاليه عن اعتزازه بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما التعليم، والصحة، والثقافة، والاقتصاد.