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الإمارات

مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين ينظم لقاء للسفراء الجدد المعتمدين لدى الإمارات

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وام

أبوظبي
سعيد الشامسي وأعضاء المجلس في لقطة جماعية مع السفراء الجدد المعتمدين لدى الإمارات
وام
سعيد الشامسي وأعضاء المجلس في لقطة جماعية مع السفراء الجدد المعتمدين لدى الإمارات

في إطار حرصه على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، نظم مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين لقاء للسفراء الجدد المعتمدين لدى الدولة، وذلك بحضور الدكتور سعيد الشامسي، رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وخلال كلمته الترحيبية، أعرب الدكتور سعيد الشامسي، عن اهتمام المجلس بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجسد قيم دولة الإمارات في تعزيز العلاقات والشراكات والتعاون الدولي.

وأكّد أن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر الصداقة، وتبادل الخبرات، والتعرف على التنوع الثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن المجلس على استعداد تام لتقديم الدعم والمساندة للسفراء الجدد في نجاح مسيرتهم الدبلوماسية وتسهيل مهامهم.