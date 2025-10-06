الإمارات تشارك في اجتماع خليجي لرفع كفاءة الأنظمة الصحية

ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع مجلس وزراء الصحة الثامن والثمانين، اللذين استضافتهما دولة الكويت الشقيقة، بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة في دول المجلس.

وجاءت مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات ضمن حرص دولة الإمارات على توطيد التعاون الصحي الخليجي، من خلال دفع مسارات العمل المشترك وتنفيذ المشاريع التكاملية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية في دول المجلس وتعزيز آفاق الشراكة والتنسيق فيما بينها.

وأكد الصايغ أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الأجندة الخليجية الصحية المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمجتمعات دول المجلس. مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل التزاماً راسخاً بمواصلة دعم المشاريع التكاملية الخليجية لضمان أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة.