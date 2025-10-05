Al Bayan
مبوبمباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

«الفارس الشهم 3» تنفذ أكبر مبادرة لتوفير الخبز لـ 50 ألف شخص في غزة

undefined's profile picture

البيان

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3». وتنفذ العملية أكبر مبادرة في غزة لتوفير الخبز لأكثر من 50 ألف شخص، وتختتم مشروع دعم المخابز البدائية، بمساهمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن جهودها المستمرة لتوفير مقومات الحياة، ومواصلة دعم تكيات الطعام والمخابز، لإغاثة سكان القطاع من خطر المجاعة.

كما تساند «الفارس الشهم 3» الكوادر الطبية، والعاملين، وهيئة الإسعاف والطوارئ، والعاملين في القطاع الصحي، في مختلف مستشفيات جنوب القطاع بالطرود الغذائية، تعزيزاً لصمود المنظومة الصحية المنهكة بفعل المأساة والأوضاع الكارثية. 