«خليفة التربوية» تستعرض في رواندا جهود رعاية الطفولة المبكرة وتمكين الأسر

اختتم وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية؛ إحدى مؤسسات «إرث زايد الإنساني» زيارته الرسمية إلى جمهورية رواندا، أمس، حيث عقد لقاءين لبحث التعاون المشترك مع منظمة إنقاذ الطفولة في رواندا، وكذلك منظمة بلان إنترناشونال رواندا. وتطرقت المناقشات إلى ما تقوم به المنظمتان من جهود في رعاية الطفولة المبكرة وتمكين الأسر من مواجهة التحديات في هذا الصدد.

وأشار حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أن وفد الجائزة عقد اجتماعاً مع جوان موسوندا مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في رواندا، ومارسيل سيبومانا مدير تطوير البرامج وضمان الجودة، ونويلّا كابارونجي خبيرة أولى في التعليم، حيث قدموا لأعضاء الوفد صورة شاملة حول نشأة وتطور المنظمة ورسالتها في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف، إلى جانب برامج الصحة والتغذية في مجال التعليم المبكر.

كما استعرضوا جهود المنظمة في تحسين بيئات التعلم في مراكز الطفولة المبكرة، وتدريب المعلمين ومقدمي الرعاية، وتطوير المواد التعليمية. وتنفذ المنظمة أيضاً مبادرات لمكافحة العقاب البدني في المدارس والمراكز التعليمية، وتسهم في برامج لإعادة الأطفال المنقطعين عن التعليم.

وبحث وفد الجائزة التعاون المشترك مع إميلي فرنانديز مديرة منظمة بلان إنترناشونال رواندا، وحكيم موغيني مدير برنامج حماية الطفل وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة، وأنيس الرحمن رئيس البرامج، وكاميكا زي بينيتا مديرة تطوير الأعمال، حيث أشاروا إلى أن المنظمة تعد إنسانية وتنموية تركّز على حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين، مع اهتمام خاص بتمكين الفتيات والأطفال الأكثر ضعفاً. كما تعمل المنظمة في عدة مقاطعات ومخيمات للاجئين، وتشمل خدماتها قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

وفي مجال التعليم المبكر، تسعى لتوفير بيئات تعليمية شاملة وآمنة للفتيات ودعم الأسر لتحسين فرص التعلم في السنوات الأولى.

كما زار الوفد مركز تنمية الطفولة المبكرة في مدينة نياروغونغا الذي يدار بدعم من مؤسسة إمبوتو وتعرف الوفد إلى طبيعة عمل المركز ودوره في رعاية الأطفال.

لقاء

إلى ذلك، التقى أعضاء وفد الجائزة محمد الكعبي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في رواندا، وأعرب حميد الهوتي عن تقدير وفد الجائزة لجهود وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك جهود سفارة الدولة في ترتيب هذه الزيارة الرسمية التي تقوم بها جائزة خليفة التربوية لأول مرة إلى جمهورية رواندا، مؤكداً اعتزاز الجائزة بما قدمته سفارة الدولة من دعم لنجاح برنامج هذه الزيارة.