الإمارات وقبرص تستعرضان علاقات الصداقة والتعاون

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وبحث سبل تعزيزها في مختلف، ولا سيما في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي تعد أحد روافد الدبلوماسية السياسية، حيث تسهم البرلمانات في دعم القضايا الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الدكتور علي النعيمي إلى أن دولة الإمارات تُجسد نموذجاً رائداً في قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية، مؤكداً أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في سياساتها الداخلية والخارجية، وتنعكس في دورها الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال بناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب، وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور كونستانتينوس كومبوس عن تقديره لدولة الإمارات، مثمناً حرص قيادتي وحكومتي جمهورية قبرص ودولة الإمارات على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والطاقة، والطاقة المتجددة والصناعة، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار.