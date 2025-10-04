سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى أمير موناكو

قدم فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أوراق اعتماده إلى الأمير ألبيرت الثاني، أمير إمارة موناكو، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى إمارة موناكو.

ونقل السفير تحيات القيادة، إلى الأمير ألبيرت الثاني، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار وحمّل الأمير ألبيرت الثاني السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات وإمارة موناكو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها.