سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية المصري

قدم حمد عبيد الزعابي نسخة من أوراق اعتماده إلى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، سفيراً للإمارات العربية المتحدة، لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة.

ونقل الزعابي إلى الدكتور بدر عبدالعاطي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب مصر بدوام التقدم والازدهار.

وحمّل الدكتور بدر عبدالعاطي تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار، كما رحب بالسفير.