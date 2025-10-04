رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ألمانيا بذكرى الوحدة.. وموثاريكا بفوزه برئاسة مالاوي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مالاوي.

تهنئة

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وإلى البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا.

كما بعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي في جمهورية ألمانيا الاتحادية.