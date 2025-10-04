وفد «خليفة التربوية» يبحث مجالات التعاون مع وزارة التعليم الرواندية

واصل وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، الذي يزور جمهورية رواندا حالياً، لقاءاته مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في العاصمة كيجالي، حيث يحث الوفد مجالات التعاون المشترك بين الجائزة ووزارة التعليم الرواندية.

وأشار حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى أهمية هذه اللقاءات التي عقدها الوفد، والذي يضم رئيس اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وعدداً من أعضائها.

وضمن جولته زار وفد الجائزة مركز زينيا لتنمية الطفولة المبكرة في مدينة كيكوكير، واطلع خلال الزيارة على رسالة وأهداف المركز وجهوده في رعاية الطفولة والخدمات المقدمة لهذه الفئة.

كما التقى أعضاء الوفد إيلودي شامي، المديرة العامة لمؤسسة إمبوتو، وآني كريستا أوميهوزا، نائب المدير العام، وعدد من المسؤولين.

وعقد الوفد اجتماعاً مع شارلز كاراكاي، الأمين الدائم لوزارة التعليم في رواندا، وأغنيس مبابازي، مستشارة الأمين العام، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك بما يعزز رعاية وتمكين الطفولة المبكرة، وإبراز التجارب الناجحة والحلول المبتكرة.