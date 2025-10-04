وفد «زايد الإنسانية» يزور جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»

زار وفد من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، حيث تفقّد الوفد الجناح، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، ويُجسد سرداً مُلهماً لهوية دولة الإمارات ومبادئها وقيمها الراسخة، وطموحاتها نحو المستقبل والريادة والابتكار.

واطلع الوفد على أبرز ما يقدمه الجناح من محتوى، يعكس رؤية الإمارات وتطلعاتها نحو المستقبل، لا سيما في مجالات الاستدامة والتقنيات الحديثة والفضاء والصحة والبحث العلمي والابتكار، وبما يرسخ دور الدولة منصة عالمية للحوار والتعاون الدولي، ومحركاً فاعلاً لمسيرة التقدم والتنمية.

وأثنى مهنا عبيد المهيري نائب المدير العام لـ «مؤسسة زايد الإنسانية»، على الدور المحوري للجناح، كمنصة للتواصل والتعاون عبر مختلف المجالات.

حيث يكرس مكانتها جسراً عالمياً للحوار والتقدم المشترك، من خلال عرض رؤيتها التنموية الشاملة، وتجاربها الملهمة في مجالات الابتكار والاستدامة وبناء الإنسان.

مشيداً بسفراء الجناح من شباب الوطن، الذين استعرضوا باقتدار محطات مهمة من رحلة دولة الإمارات، وسلّطوا الضوء على عدد من المشاريع التنموية، التي تُسهم في رسم ملامح المستقبل.

وهنأ القائمين على الجناح بتخطي عدد زواره حاجز الأربعة ملايين زائر، بفضل تصميمه الفريد، الذي يدمج التراث والهوية الإماراتية مع عناصر الحفاظ على البيئة والاستدامة والتقدم التكنولوجي، فضلاً عن دوره في تعزيز الشراكات العالمية، وتبادل المعارف في مختلف المجالات، ما جعله واحداً من أكثر الأجنحة الوطنية زيارةً وإقبالاً في معرض «إكسبو 2025 أوساكا».

وأشار إلى أن «إكسبو 2025 أوساكا»، يمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف، التي تعمل على حشد وتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا، وبناء جسور الحوار والتواصل والعمل المشترك بين الشركاء العالميين، من أجل مواكبة أحدث التوجهات العالمية، التي من شأنها تعزيز الاستعداد للمستقبل، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما زار وفد المؤسسة عدداً من الأجنحة المشاركة في إكسبو اليابان، منها أجنحة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين.

والتي تبرز مساهمات خليجية ملهمة، مشيدين بالجهود المبذولة في تصميم الأجنحة، التي تعكس الهوية الوطنية للحضور الخليجي المتنوع، ودورها في تعزيز الصورة الإيجابية للمنطقة على الساحة الدولية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي استقطب أكثر من 24 مليون زائر، وعكس مسيرة الابتكار والتقدّم في دولة الإمارات، التي تنطلق من جذورها الثقافية الأصيلة، وتتكامل مع شراكاتها الدولية الراسخة لصياغة مستقبل مزدهر.