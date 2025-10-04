عمر العلماء: الإمارات نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الذكاء الاصطناعي يمثل دعامة وركيزة أساسية لإحداث تحولات نوعية في أساليب الحوكمة، وتعزيز كفاءة القطاعات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمعات.

لافتاً إلى أن الدولة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي، وأنها تبنت رؤية استباقية في هذا المجال، عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، ونجحت في تحويله إلى محرك رئيسي للتنمية ومصدر لتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لتكنولوجيا المستقبل.

منتدى

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات منتدى «ديجيتال بريدج 2025» الذي عقد في العاصمة الكازاخية أستانا برعاية وحضور قاسم دجومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. كما شارك في أعمال المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي الذي عقد ضمن أعمال المنتدى، بمشاركة وحضور نخبة من قادة الحكومات والخبراء العالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

علاقات

وأشاد معالي عمر سلطان العلماء بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين ما يعزز فرص الاستفادة من التكنولوجيا في صياغة مستقبل أكثر استدامة، مشيداً بريادة كازاخستان على خريطة الدول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يدعم التعاون في مجالات البحث العلمي والحوكمة والتنقل وتسريع التبني الرقمي.

وأضاف أن البلدين الصديقين تجمعهما رؤى مشتركة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية المواهب، وتطوير شراكات نوعية في مبادرات الذكاء الاصطناعي، إيماناً بأن العقول الشابة هي الثروة الحقيقية للأمم.