الدولة تدين إطلاق النار على وفد دبلوماسي دولي في جنين

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري في بكين: «الصين تتابع عن كثب هذه الحادثة وتعارض بشدة أي عمل يهدد سلامة الموظفين الدبلوماسيين.. نحن نطالب بإطلاق تحقيق كامل حتى لا تتكرر هذه الحوادث».
وطالبت الخارجية السعودية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة. كما جددت الوزارة مطالبة المملكة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم إسرائيل المتواصلة والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.