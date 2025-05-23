الدولة تدين إطلاق النار على وفد دبلوماسي دولي في جنين

أدانت دولة الإمارات بشدة، حادثة إطلاق النار، الذي تعرض له وفد دبلوماسي دولي عند مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية، من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف وبمعاقبة المتسببين.

كما قالت الصين إنها تعارض بشدة أي أعمال تعرض سلامة الدبلوماسيين للخطر، بعدما أطلق جنود إسرائيليون ما قالوا إنها طلقات تحذيرية أثناء زيارة مبعوثين أجانب للضفة الغربية.

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري في بكين: «الصين تتابع عن كثب هذه الحادثة وتعارض بشدة أي عمل يهدد سلامة الموظفين الدبلوماسيين.. نحن نطالب بإطلاق تحقيق كامل حتى لا تتكرر هذه الحوادث».

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات لتعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأوروبية، لإطلاق نار في الضفة.

وطالبت الخارجية السعودية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة. كما جددت الوزارة مطالبة المملكة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم إسرائيل المتواصلة والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.