العويس: الإمارات نموذج يحتذى في سرعة اتخاذ القرارات وريادة مسارات المستقبل

ألقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب، أمام الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف.

وذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الجمعية، بحضور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رئيس الجمعية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من الدول الأعضاء.

تأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة الجهود الرامية لتعزيز الدور الريادي للدولة في القطاع الصحي، على المستويين الإقليمي والعالمي، وتأكيداً على التزامها بدعم الجهود الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف أنحاء العالم.

وضمن توجهات الإمارات للمشاركة الفعالة في مثل هذه المحافل الدولية، لمواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية العالمية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية محلياً وعالمياً، ويعزز من جهود الدولة في بناء نظام صحي مستدام، يلبي احتياجات المجتمع، ويتماشى مع رؤيتها للخمسين عاماً القادمة.

تضافر الجهود

وعبّر معاليه في كلمته، عن الشكر والتقدير لمنظمة الصحة العالمية، على جهودها الداعمة للارتقاء بصحة المجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً دعم مجلس وزراء الصحة العرب للتعاون الصحي العالمي، وثمّن دور المكاتب الإقليمية للمنظمة في دعم الدول العربية، ضمن مساعيها لتحقيق مستقبل صحي أفضل.

وتطرق إلى الوضع في غزة والسودان واليمن والجولان السوري المحتل ، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية، وتكاتف المجتمع العالمي، لمواجهة التحديات الصحية في هذه المناطق.

ونوه معاليه بإشادة مجلس وزراء الصحة العرب، بإعلان جدة الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع، حول مقاومة مضادات الميكروبات، والتوصيات الصادرة عن المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2025.

نظام متكامل

وأشار معاليه إلى أن الإمارات غدت دولة رائدة على مستوى المنطقة والعالم، ونموذجاً يحتذى في الجاهزية والقدرة على التطور والاستجابة لجميع المتغيرات، والسرعة في اتخاذ القرارات، وريادة مسارات المستقبل.

واستعرض تجربة دولة الإمارات في بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يواكب أفضل المعايير العالمية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية، وتطوير استراتيجيات مستقبلية، تواكب رؤية مئوية الإمارات 2071.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات أولت قطاع الصحة رعاية خاصة، ووضعت له خارطة طريق مستقبلية، لتطوير منظومة صحية رائدة، من خلال رسم مسار يعتمد على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، والجاهزية المستقبلية.