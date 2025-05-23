بحث التعاون البرلماني بين الإمارات والهند

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، الدكتور شريكانت إكناث شيندي، والوفد البرلماني المرافق، الذي يضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية الهند.

حضر اللقاء سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، كما حضرها أحمد هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي.

والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني لاتحادي. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين، مع التأكيد على أهمية التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة توجهات الدول وتحقيق مستهدفاتها.

ورحب معالي الدكتور علي النعيمي بالوفد البرلماني الهندي، مؤكداً أهمية هذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

مشيراً إلى أن البلدين شريكان أساسيان في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطرق معاليه إلى الدور الثابت والريادي، الذي تضطلع به دولة الإمارات في التصدي لظاهرة الإرهاب ومكافحة التطرف، مؤكداً أن موقف الدولة في هذا الشأن ثابت، ويعكس التزامها القوي بالمساهمة في ترسيخ دعائم الأمن والسلام العالميين.